Allemagne: chute des commandes industrielles en novembre information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 09:23









(CercleFinance.com) - Les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont chuté de 5,4% en novembre 2024 par rapport au mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, après une contraction de 1,5% en octobre.



'En particulier, la tendance positive des derniers mois sur les grosses commandes ne s'est pas poursuivie et celles-ci ont sensiblement diminué', pointe Commerzbank, les commandes hors celles de grande taille ayant augmenté de 0,2% en novembre.



'En dehors des grosses commandes, cependant, il y a des signes d'un creux à un niveau bas', constate donc la banque allemande, pour qui 'une reprise de la situation de l'industrie manufacturière allemande n'est toujours pas en vue'.





