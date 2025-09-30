Allemagne-Baisse surprise des ventes au détail en août

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(Actualisé avec Emeis, Carmat, Fnac Darty, Havas, Pierre et Vacances, Delta Plus Group, EPC Groupe, précisions sur UBS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ...
Lire la suite
Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale ...
Lire la suite
La startup d’intelligence artificielle (IA) OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé ...
Lire la suite
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues mardi sur une note prudente avec la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques et l'incertitude sur une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"). ...
Lire la suite
