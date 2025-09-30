Allemagne-Baisse surprise des ventes au détail en août

Les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,2% en août sur un mois, montrent les données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,6% pour le mois dernier, après -0,5% (révisé de -1,5%) en juillet.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)