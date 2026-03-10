Allemagne-Baisse surprise des importations en janvier

Les importations allemandes ont enregistré une baisse surprise de 5,9% en janvier par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées mardi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2% des importations, après +1,3% en décembre (révisé de +1,4%).

Les exportations ont quant à elles baissé de 2,3% sur un mois en janvier, après +3,9% le mois précédent (révisé de +4,0%) et tandis que les économistes tablaient sur -2,0%.

