Allemagne-Baisse surprise des importations en janvier
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 08:12

Les importations allemandes ont enregistré une baisse surprise de 5,9% en janvier par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées mardi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2% des importations, après +1,3% en décembre (révisé de +1,4%).

Les exportations ont quant à elles baissé de 2,3% sur un mois en janvier, après +3,9% le mois précédent (révisé de +4,0%) et tandis que les économistes tablaient sur -2,0%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

