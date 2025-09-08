 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 699,95
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne-Baisse surprise des exportations en juillet
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 10:07

(Actualisé avec les exportations vers les États-Unis)

Les exportations allemandes ont baissé de manière inattendue en juillet en raison d’un fort recul de la demande américaine lié aux droits de douane, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.

Les exportations allemandes ont reculé de 0,6% alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1% en juillet, après +0,8% en juin.

Les exportations allemandes vers les États-Unis ont reculé de 7,9% en juillet, ce qui pourrait affecter la première économie de la zone euro orientée vers l’exportation. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial de l’Allemagne avec 253 milliards d’euros d’échanges bilatéraux en 2024.

Les exportations vers les pays de l’UE ont augmenté de 2,5%sur le mois, tandis que celles vers d’autres pays hors UE ont reculé de 4,5%, selon les données.

"Il y a de l’espoir que les livraisons vers d’autres pays de la zone euro augmentent en parallèle, ce qui signifie que les exportations dans l’ensemble ne ralentiront pas l’économie autant que certains le craignaient", a déclaré Ralph Solveen, économiste chez Commerzbank.

Les importations ont quant à elles baissé sur un mois en juillet à -0,1% après +4,2% le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur -1,0%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.09.2025 11:40 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC : * ROBINHOOD

  • VICAT : La situation technique est plutôt incertaine
    VICAT : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 08.09.2025 11:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Logo de la banque Crédit Agricole à Paris
    Crédit Agricole va payer une amende de 88,2 millions d'euros pour solder un litige fiscal lié aux dividendes
    information fournie par Reuters 08.09.2025 11:21 

    PARIS (Reuters) -Le tribunal judiciaire de Paris a validé lundi matin lors d'une audience publique une amende de 88,2 millions d'euros proposée par le procureur de la République à l'encontre de Crédit Agricole SA pour solder un litige fiscal lié aux dividendes. ... Lire la suite

  • MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2025 11:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank