Allemagne : baisse record des prix à la production en septembre

Pour l'institut statistique allemand, cette évolution s'explique principalement par " un effet de base dû au niveau de prix très élevé de l'année précédente ". En raison de la guerre en Ukraine, la hausse des prix à la production en août et septembre 2022 (+45,8% chacun par rapport au même mois de l'année précédente) avait été la plus élevée jamais enregistrée depuis le début des relevés.

(AOF) - En rythme mensuel, l'indice des prix allemands à la production (PPI) en septembre est ressorti en baisse de 0,2%, contre un consensus de +0,4% après une hausse de 0,3 % le mois précédent. « En septembre 2023, les prix à la production des produits industriels étaient inférieurs de 14,7% à ceux de septembre 2022 » précise Destatis, soulignant qu’ « il s'agit de la plus forte baisse par rapport au même mois de l'année précédente depuis que les données ont été recueillies pour la première fois en 1949 ». En août 2023, ils ont chuté de 12,6% en glissement annuel.

