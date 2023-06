Aliquis œuvre à l’optimisation des placements des trésoriers

- «Le large éventail de potentialités d’investissement que permet le contexte de marché actuel contraste avec le manque d’offres accessibles aux entreprises pour placer leurs excédents de trésorerie», selon Guillaume Sereaud, président et associé d’Aliquis Conseil. Ce dernier apporte sa brique pour aider les entreprises : Tresorery, une offre permettant, pointe Aliquis, «aux entreprises de toute taille d’accéder à un large éventail de solutions de placement personnalisées et de qualité institutionnelle». Une offre de conseil et d’intermédiation pour les excédents à court, moyen et long termes, précise le cabinet.AccompagnementTresorery, accessible à tout type de personne morale, des TPE aux ETI, couvre selon son promoteur toutes les maturités et typologies de placement, des comptes à terme aux contrats de capitalisation, des produits immobiliers au capital-investissement ou aux produits structurés à capital garanti. Pour ces derniers, précise Aliquis, «une fonctionnalité disponible en ligne et interfacée avec plusieurs salles de marché permet un pricing en temps réel». A lire aussi: Les placements, un rayon de soleil pour le trésorier L’offre est conçue en architecture ouverte auprès d’un réseau de plus de 50 fournisseurs. Elle englobe un accompagnement qualifié de «sur-mesure», passant par l’audit de la situation et des besoins, la création de stratégies d’investissement et la sélection des supports ainsi que le suivi.

Benoît Menou