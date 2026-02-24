Aliko Scientific : succès exceptionnel au WHX Labs Dubai avec 172 leads commerciaux et un fort intérêt mondial pour la nouvelle plateforme intégrée de diagnostic en oncologie



Paris, 23 février 2026 – Aliko Scientific SA (Ticker: ALIKO) anciennement Ikonisys SA, annonce une première apparition très réussie sur le marché lors du WHX Labs Dubai, le plus grand salon médical au monde et un événement mondial de référence pour l'industrie du diagnostic.



Francesco Trisolini, Group CEO, a déclaré :

« La réponse exceptionnelle reçue au WHX Labs Dubai confirme que le marché est prêt pour un acteur intégré du diagnostic en oncologie. En seulement 30 jours, nous avons finalisé notre augmentation de capital, lancé la nouvelle marque et présenté une vision industrielle cohérente au marché mondial. La qualité et le volume des contacts commerciaux collectés ont largement dépassé nos attentes et valident l’orientation définie dans notre plan industriel. »