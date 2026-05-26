Aliko Scientific signe un accord avec BioBrasil

Les deux sociétés ont décidé de créer une co-entreprise dédiée à la production de sondes FISH (hybridation in situ par fluorescence) au Brésil.

Pour Aliko Scientifice, l'ex-Ikonisys, cet accord constitue une étape stratégique majeure dans l'objectif d'expansion internationale dans le secteur du diagnostic moléculaire et des technologies génomiques. L'intégration verticale prévue de la production propriétaire de sondes FISH garantit la scalabilité et l'attractivité commerciale du modèle économique intégré d'Aliko Scientific, basé sur la combinaison du placement d'instruments de diagnostic et de consommables associés.

Dans le détail, la nouvelle entité sera détenue à 51% par Aliko Scientific Brasil Ltda et à 49% par BioBrasil. La co-entreprise se concentrera sur le développement et la fabrication industrielle de ces sondes pour le marché mondial du diagnostic et de la recherche.

La phase opérationnelle initiale devrait s'appuyer sur l'infrastructure de production existante de BioBrasil, son savoir-faire technique et ses certifications réglementaires, permettant une mise en service accélérée et une entrée plus rapide sur le marché. À l'issue de la phase initiale de commercialisation, les parties pourraient transférer les activités de production vers une installation dédiée indépendante.

BioBrasil disposera d'une option sur les droits de distribution au Brésil et dans les pays du Mercosur, tandis qu'Aliko Scientifc conservera les droits exclusifs de distribution internationale en dehors du Brésil.