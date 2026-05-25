Aliko Scientific SA signe un protocole d’accord avec BioBrasil pour une coentreprise de fabrication de sondes FISH au Brésil

Paris, France – 25 mai 2026 – 18h00 – Aliko Scientific SA (Euronext Growth Paris : ALIKO) – a annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord (« MOU ») avec BioBrasil afin de créer une coentreprise dédiée à la production de sondes FISH (Hybridation in situ par fluorescence) au Brésil.



Francesco Trisolini, CEO d’Aliko Scientific, a commenté :« Cet accord représente une étape stratégique importante pour Aliko Scientific. En plus des revenus générés par la vente de systèmes de diagnostic, le modèle est conçu pour générer des revenus récurrents liés à l’utilisation des sondes. La Société estime que cette solution “instrument + sondes” renforce les

relations clients à long terme tout en améliorant la visibilité des revenus, l’effet de levier opérationnel et la rentabilité à long terme.