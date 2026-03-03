Alignment Healthcare perd du terrain alors que General Atlantic se désengage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars -

** Les actions d'Alignment Healthcare, fournisseur de soins de santé pour les personnes âgées, ont baissé de 2,8 % à 19,10 $ avant la cloche, suite au retrait de la société de capital-investissement General Atlantic

** ALHC, basé à Orange, Californie, a annoncé lundi dernier () une offre secondaire de 13,2 millions d'actions à 19,46 $, ce qui correspond à un produit brut d'environ 256,2 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 0,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** General Atlantic se débarrasse de sa participation restante de

~General Atlantic se décharge de sa participation restante d'environ 6,5 % avec la vente, selon les données de LSEG

** ALHC a ~204,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars

** JP Morgan est le preneur ferme de l'offre

** Jusqu'à lundi, les actions d'ALHC ont baissé de 0,5 % depuis le début de l'année, bien qu'elles aient augmenté de 20 % au cours des six derniers mois

** 11 des 13 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian 26 $ - LSEG