DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 110,50
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alibaba et Baidu en baisse après qu'un rapport a indiqué que le Pentagone cherchait à ajouter des entreprises à la liste des entités liées à l'armée chinoise
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 20:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des plateformes de commerce électronique Alibaba BABA.N et Baidu

BIDU.O chutent respectivement de 1 % et de 1,3 % ** Le Pentagone conclut que Alibaba Group, Baidu et BYD devraient être ajoutés à une liste d'entreprises qui aident l'armée chinoise, rapporte Bloomberg, citant une lettre au Congrès envoyée environ trois semaines avant que le président Trump et le président Xi ne conviennent d'une trêve commerciale générale

** Il n'est pas certain que les entreprises aient été officiellement incluses dans la liste 1260H du Pentagone, une liste officielle des contributeurs chinois à la fusion militaire et civile opérant directement ou indirectement aux États-Unis, indique le rapport

** Jusqu'à la dernière clôture, BABA avait progressé de 87 % et BIDU de 40 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALIBABA GRP
16,808 EUR Tradegate -1,26%
ALIBABA GRP
18,3300 USD OTCBB -10,55%
ALIBABA GRP SP ADR
157,050 USD NYSE -0,03%
BAIDU RG-A
12,498 EUR Tradegate -4,67%
BAIDU SP ADR-A
116,8200 USD NASDAQ -0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

