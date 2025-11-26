Alibaba et Baidu en baisse après qu'un rapport a indiqué que le Pentagone cherchait à ajouter des entreprises à la liste des entités liées à l'armée chinoise

26 novembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des plateformes de commerce électronique Alibaba BABA.N et Baidu

BIDU.O chutent respectivement de 1 % et de 1,3 % ** Le Pentagone conclut que Alibaba Group, Baidu et BYD devraient être ajoutés à une liste d'entreprises qui aident l'armée chinoise, rapporte Bloomberg, citant une lettre au Congrès envoyée environ trois semaines avant que le président Trump et le président Xi ne conviennent d'une trêve commerciale générale

** Il n'est pas certain que les entreprises aient été officiellement incluses dans la liste 1260H du Pentagone, une liste officielle des contributeurs chinois à la fusion militaire et civile opérant directement ou indirectement aux États-Unis, indique le rapport

** Jusqu'à la dernière clôture, BABA avait progressé de 87 % et BIDU de 40 % depuis le début de l'année