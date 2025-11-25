Alibaba dépasse les attentes au T2 avec un CA de €30 mds

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba 9988.HK BABA.N a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au deuxième trimestre, une performance portée par sa division "cloud" et par le succès de son option "livraison dans l'heure".

Le groupe a également bénéficié des subventions accordées par Pékin pour la reprise d'appareils électroménagers, qui permettent aux consommateurs d'échanger des appareils électroménagers anciens contre des modèles plus récents et à prix réduits. Ce programme commence malgré tout à s'essouffler alors qu'il doit officiellement prendre fin le 31 décembre.

Alibaba a enregistré un chiffre d'affaires de 247,80 milliards de yuans (30,33 milliards euros) au deuxième trimestre, tandis que les analystes attendaient 242,65 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG.

Les grands détaillants chinois, dont Alibaba, se disputent les parts de marché dans le domaine du commerce instantané, proposant des remises importantes et des offres attrayantes.

Alibaba a également renforcé son engagement envers l'intelligence artificielle (IA) comme catalyseur de croissance dans ses écosystèmes cloud et grand public.

Le titre du groupe coté aux États-Unis prenait 2,5% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Harshita Mary Varghese à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Sophie Louet)