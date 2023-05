Algebris s’adjoint un spécialiste de l’énergie information fournie par Newsmanagers • 03/05/2023 à 10:30

(NEWSManagers.com) - Algebris Investments vient de recruter Antonio Volpin en tant que directeur des investissements senior. L’intéressé travaillera avec l’équipe Sustainable World à Milan pour soutenir le développement de cette stratégie actions thématiques de la société de gestion italo-britannique, qui se concentre sur la raréfaction des ressources environnementales et sociales.Antonio Volpin a plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs de l’énergie et du développement durable. Il a travaillé chez McKinsey & Company entre 1993 et 2022. Entre 2008 et 2022, il a dirigé la division énergie électrique et gaz naturel à Londres, puis à Singapour. Antonio Volpin a aussi conseillé plusieurs sociétés d’énergie et a aidé des agences gouvernementales en Europe et en Asie à définir des réglementations pour le secteur de l’électricité afin d’accélérer la transition énergétique.Entre 2017 et 2022, Antonio a été membre du conseil consultatif de Jera, la plus grande entreprise d’énergie d’Asie en dehors de la Chine, basée à Tokyo. Depuis 2023, il est membre indépendant du conseil d’administration de SP Group à Singapour. A lire aussi: Davide Serra, l’algébriste de Londres