Alfa Laval: un centre d'innovation alimentaire à Copenhague information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 16:09









(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé jeudi prévoir la construction à Copenhague (Danemark) d'un nouveau centre d'innovation dédié à l'alimentation, un projet que le groupe d'ingénierie suédois dit considérer comme une étape 'importante' dans ses projets d'investissement.



Le site, dont les travaux ont déjà commencé, devrait s'étendre sur une superficie d'environ 1.200 m2, avec une mise en service prévue à l'horizon 2027.



Dans un communiqué, le spécialiste de l'échange thermique et de la séparation et du transfert de fluides indique que le centre, qui se situera à proximité du siège social de sa division d'eau et d'alimentation, vise à mettre au point des procédés industriels visant à répondre à la demande croissante pour les produits alimentaires tout en limitant la consommation d'eau, d'énergie et des autres ressources.



D'après les calculs des Nations Unies, le monde va en effet devoir accroître la production alimentaire de 70% à horizon 2050 afin de couvrir les besoins d'une population en hausse.





