Alfa Laval: des résultats mitigés font baisser le titre

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval chute en Bourse de Stockholm ce mercredi suite à la parution de résultats trimestriels mitigés, marqués par des prises de commandes un peu meilleures que prévu mais un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel ressortis inférieurs aux attentes.



Le titre du spécialiste de l'échange thermique et de la séparation et du transfert de fluides perd pas loin de 5%, signant au passage l'une des plus fortes baisses de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.



Les commandes d'Alfa, dont les produits sont utilisés dans l'énergie, l'agroalimentaire ou la marine, ont signé une croissance organique de 8% au quatrième trimestre, à 18,5 milliards de couronnes suédoises.



Ce chiffre est supérieur au consensus, qui visait 17,9 milliards.



Son chiffre d'affaires a progressé de 2% en données organiques, à 18,3 milliards, contre 19 milliards attendus par les analystes.



Le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda) s'établit à 2,92 milliards de couronnes, contre 2,83 milliards un an auparavant, alors que le consensus était de 3,28 milliards.



Pour le premier trimestre 2025, le groupe a déclaré prévoir une demande relativement stable par rapport au quatrième trimestre 2024.



A noter qu'Alfa Laval a également annoncé ce matin l'acquisition du britannique NRG Marine, un fournisseur de technologies antisalissures à ultrasons destinées aux secteurs maritime, énergétique et industriel.



La transaction devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre.





