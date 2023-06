Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval: de l'acier décarboné dans ses échangeurs information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 14:36









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval a annoncé jeudi qu'il allait utiliser l'acier décarboné de son compatriote SSAB pour la fabrication de ses échangeurs thermiques.



Après un projet pilote réussi, la société prévoit d'incorporer dans son procédé de production la technologie 'SSAB Zero', un acier à émissions quasi nulles produit à partir de rebuts d'acier.



Dans son communiqué, Alfa Laval dit viser la production d'une centaine d'échangeurs cette année, avant une montée en puissance dans les années à venir, destinés aux secteurs de la marine ou de l'agroalimentaire.



A titre d'indication, la production d'acier représente à elle seule 7% des émissions mondiales de CO2.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.