Alexandria Real Estate réduit son dividende trimestriel, les actions chutent

3 décembre - ** Les actions de la fiducie de placement immobilier (REIT) Alexandria Real Estate Equities ARE.N sont en baisse de 3,9 % à 51,76 $ avant le marché après une réduction du dividende

** La société réduit le dividende trimestriel de 45 % à 0,72 $ par action pour le quatrième trimestre, payable le 15 janvier, par rapport au troisième trimestre

** Le conseil d'administration indique que cette mesure vise à renforcer le bilan et à préserver des liquidités annuelles de 410 millions de dollars

** Le dividende offre toujours un rendement de 5,4 % sur la base du cours de clôture de l'action le 1er décembre 2025

** La note moyenne des 15 analystes sur les actions est "hold"; le PT médian est de 72 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action ARE a perdu 44,8 % depuis le début de l'année