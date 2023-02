Communiqué de presse

27 février 2023 - N° 03

Alexandre Garcia est nommé Directeur de la Communication et des Affaires publiques du Groupe SCOR

Alexandre Garcia, jusqu’alors Directeur des Relations Presse et de la Communication Corporate de SCOR, est nommé au poste de Directeur de la Communication et des Affaires publiques du Groupe. Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour mission de promouvoir la réflexion sur la place du risque dans la société et de faire rayonner l’expertise de SCOR dans ce domaine.

François de Varenne, Directeur général par intérim de SCOR, déclare : « La grande expérience d'Alexandre et s es compétences reconnue s en matière de communication d’entreprise, de relations avec les médias et de « thought leadership » , permettront d’ assurer la continuité du dialogue avec l’ensemble de nos parties prenantes , partager la nouvelle feuille de route du Groupe et faire entendre la voix de SCOR au sein de son écosystème et au-delà . »

Alexandre est basé à Paris et reporte à Claire Le Gall-Robinson, Secrétaire Générale et Group Chief Sustainability Officer de SCOR.

Nathalie Mikaeloff, qui occupait jusqu’alors le poste de Directrice de la Communication et du Marketing de SCOR, quitte le Groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.

Biographie

Avant de rejoindre SCOR en 2022 , Alexandre occupait le poste de Directeur Conseil c hez Taddeo , cabinet de conseil en communication stratégique qu’il a intégré en 2017. I l y a accompagné les dirigeants de grandes entreprises cotées, notamment dans le secteur de la (ré)assurance, dans leurs stratégies de communication Corporate . Avant de rejoindre Taddeo , Alexandre a successivement exercé différentes fonctions chez L’Oréal . Il y a d’abord occupé le poste d ’ Analyste Business à la Direction de la Communication Financière et de la Prospective Stratégique , puis, à partir de 2015, celui de Chef de projet Marketing pour le Brésil et l’Asie .

Alexandre Garcia est diplômé de Sciences Po Paris et diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciale s de Paris ( HEC ) .

*

* *

