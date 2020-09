Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a décidé, dans le cadre d'un plan de cession, la cession des actifs d'Alès Groupe à la société Impala SAS, holding animatrice du groupe industriel français Impala, détenue par son président fondateur M. Jacques Veyrat et sa famille, étant précisé que le pôle coiffure (Franklin Roosevelt Coiffure et Beauté et ses filiales Laboratoires Ducastel, Alès Groupe Distribution, Boy-Diffusion et Distri-Coiff) sera repris par les managers actuels (MM. Legendre, Vignaud, Pauly et Tan) conformément à l'offre qu'ils ont déposée conjointement avec Impala.



Le projet de reprise est porté par Impala, groupe industriel français actif dans le secteur cosmétique au travers de plusieurs filiales et participations dont Roger & Gallet, marque de parfum et d'hygiène, présente dans les mêmes canaux de distribution que les marques d'Alès Groupe (Lierac, Phyto et Jowae).



Sur le plan social, le plan de reprise comprend notamment un engagement du maintien de l'emploi pour les salariés d'Alès Groupe (97 sur 102) et de ses filiales françaises pendant une durée de 24 mois.



Sur le plan financier, le prix de cession (en ce inclus le prix de cession du pôle coiffure aux managers actuels dudit pôle) s'élève à 13,5 M€.



Les instances représentatives du personnel s'étaient prononcées en faveur de ce projet de reprise.