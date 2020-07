Alès Groupe - Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire - Avis de réunion

L'Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire d'Alès Groupe se tiendra :



Jeudi 17 septembre 2020 à 14h30

8 rue d'Athènes à Paris (75009)



L'ordre du jour et le projet des résolutions qui seront présentés en Assemblée, ainsi que les modalités de participation, ont été publiés vendredi 17 juillet au Balo (bulletin N°86). Ces documents sont également disponibles sur le site internet www.alesgroupe.com et au siège social de la société : 99, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.



Prochains rendez-vous

o Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 : 30 juillet 2020