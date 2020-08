Alès Groupe - Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire - Avis de convocation et rectificatif

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société ALES GROUPE sont informés que le Directoire les convoque à l'Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire qui se tiendra à huis clos :



Jeudi 17 septembre 2020 à 14h30



L'ordre du jour et le projet des résolutions qui seront présentés en Assemblée, ainsi que les modalités de participation, ont été publiés le 17 juillet 2020 au Balo (bulletin N°86).



Rectificatif :



Dans le contexte d'épidémie du COVID-19, le Directoire a décidé de faire usage des dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, dont la durée d'application a été prorogée jusqu'au 30 novembre 2020 par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020. En conséquence, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans l'avis de réunion mentionné ci-dessus, l'Assemblée Générale de la société ALES GROUPE se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires. Dans ces conditions, les actionnaires pourront se faire représenter et voter selon les modalités précisées dans l'avis de convocation publié ce jour au Balo (bulletin N°104) et rappelées ci-dessous.