Aldeyra plonge après le refus de la FDA d'approuver un médicament expérimental contre la sécheresse oculaire

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17 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Aldeyra Therapeutics ALDX.O chutent de 74 % à 1,12 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA a refusé d'approuver sa demande pour un médicament expérimental contre la sécheresse oculaire, le reproxalap, citant le manque de preuves fiables de son efficacité

** Dans sa lettre de réponse complète , la FDA a souligné l'incohérence des résultats des essais et a déclaré que les études ne montraient pas clairement les avantages sur les signes et les symptômes - ALDX

** L'agence n'a trouvé aucun problème de sécurité ou de fabrication, mais a conseillé à ALDX d'analyser les essais qui ont échoué et les sous-groupes de patients, selon la société

** La société déclare qu'elle n'effectuera pas de nouveaux essais et prévoit de demander une réunion avec la FDA pour discuter des prochaines étapes

** La maladie des yeux secs est une affection courante dans laquelle les yeux ne produisent pas suffisamment de larmes ou des larmes de bonne qualité, ce qui provoque une irritation et une vision floue

** Actions en hausse de ~4% en 2025