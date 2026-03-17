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Aldeyra chute à un niveau record après que la FDA a refusé d'approuver un médicament expérimental contre la sécheresse oculaire
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Aldeyra Therapeutics ALDX.O chutent de 74 % pour atteindre un niveau historiquement bas de 1,07 $

** La FDA refuse d'approuver la demande d'homologation du reproxalap, un médicament expérimental contre la sécheresse oculaire, en invoquant l'absence de preuves fiables de son efficacité

** Dans sa lettre de réponse complète (complete response letter) , l'organisme de réglementation de la santé signale des résultats incohérents d'un essai à l'autre et déclare que les études n'ont pas clairement démontré les avantages sur les signes et les symptômes

** L'agence ne constate aucun problème de sécurité ou de fabrication, mais conseille à ALDX d'analyser les essais qui ont échoué et les sous-groupes de patients

** ALDX déclare qu'elle n'effectuera pas de nouveaux essais et prévoit de demander une réunion avec la FDA pour discuter des prochaines étapes

** Actions en hausse de ~4% en 2025

Valeurs associées

ALDEYRA THERAPEU
1,4650 USD NASDAQ -65,37%
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