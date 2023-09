Alderan : Fabien Berard nommé Directeur des Partenariats

(AOF) - L’équipe commerciale d’Alderan se renforce avec l’arrivée de Fabien Berard au poste de Directeur des Partenariats. Cette nomination découle de la croissance significative de la société de gestion et de ses fonds. Il rejoint ainsi le pôle Développement et Marketing d'Alderan, dirigé par Pauline Collet. En tant que nouveau Directeur des Partenariats, sa mission principale consistera à développer et dynamiser le réseau de distribution et à superviser une nouvelle équipe commerciale restructurée.

Diplômé d'HEC en Management Industriel, Fabien Berard a débuté sa carrière en 2003 dans le domaine des transports (chez Peugeot et Alstom), avant de se tourner vers les métiers de la gestion du patrimoine en 2011.

Cette même année, il a fondé Adjuveo, un cabinet de gestion de patrimoine. Par la suite, il a évolué en tant que Commercial au sein d'Oddo & Cie. Plus récemment, il a occupé la fonction de Conseiller en Gestion de Patrimoine chez AS Finance Conseil et Planète Patrimoine.