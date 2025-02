Alcon: la Bourse salue des perspectives jugées rassurantes information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Le fabricant de produits oculaires Alcon a fait état mercredi de résultats annuels globalement en ligne avec les attentes, mais la perspective d'une accélération de la croissance et d'une amélioration des marges en 2025 rassurait les investisseurs.



Le groupe basé à Genève a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars au titre du 4ème trimestre, en hausse de 6% en données publiées comme à taux de changes constants.



Sa marge opérationnelle de base ('core') s'est par ailleurs améliorée de 18,9% à 20,1%.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, son chiffre d'affaires s'est accru de 5% à 9,8 milliards de dollars, dont une croissance de 6% à changes constants.



La marge d'exploitation s'est établie à 20,6% contre 19,7% en 2023.



Pour 2025, Alcon dit viser un chiffre d'affaires compris entre 10,2 et 10,4 milliards de dollars, soit une croissance de 6% à 8% à taux de changes constants, grâce au lancement de nouveaux produits.



Sa marge opérationnelle devrait elle aussi progresser pour s'établir entre 21% et 22% cette année.



Suite à cette publication, l'action Alcon grimpait de presque 6% mercredi en fin de matinée, signant la plus forte progression de l'indice SMI.





