Alcoa : maintien des prévisions de production malgré les tarifs douaniers

(AOF) - Au premier trimestre 2025, le bénéfice net d'Alcoa a augmenté de 171% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 548 millions de dollars, soit 2,07 dollars par action ordinaire. L'Ebitda ajusté, hors éléments exceptionnels, ressort à 855 millions de dollars, soit une augmentation de 26% par rapport au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires s'établit à 3,4 milliards de dollars, en baisse de 3% par rapport au quatrième trimestre 2024. Sur les trois premiers mois de 2025, la production d’alumine et celle d’aluminium ont diminué de 1% chacune.

Pour le deuxième trimestre 2025, Alcoa prévoit des impacts séquentiels défavorables de 90 millions de dollars sur les importations d'aluminium en provenance du Canada, en raison des droits de douane américains.

Pour l'ensemble de l'année 2025, la société a maintenu ses prévisions concernant la production et les expéditions totales du segment aluminium. Elles devraient se situer respectivement entre 2,3 et 2,5 millions de tonnes, et entre 2,6 et 2,8 millions de tonnes.

AOF - EN SAVOIR PLUS