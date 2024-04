Alcoa accentue ses pertes au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre 2024, les revenus de la société Alcoa, qui s'élèvent à 2,6 milliards de dollars, sont restés stables par rapport au trimestre précédent. Cependant, sur cette période, le groupe affiche une perte nette ajustée de 145 millions de dollars (soit une perte de 0,81 dollar par action) contre 41 millions de dollars (soit une perte 0,23 dollar par action) il y a un an à la même période. L'Ebitda ajusté hors éléments spéciaux s'est élevé à 132 millions de dollars, soit une augmentation séquentielle de 43 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre 2023.

"L'Ebitda ajusté est en hausse essentiellement en raison de la baisse des coûts de l'énergie et des matières premières, partiellement compensée par la baisse du prix moyen réalisé par les tiers pour l'aluminium et l'augmentation des coûts de production", explique le producteur d'aluminium américain.

