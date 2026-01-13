 Aller au contenu principal
Albemarle progresse après que Deutsche Bank a relevé sa note à "acheter"
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:19

13 janvier - ** Les actions du producteur de lithium Albemarle ALB.N augmentent de 3,2 % à 174,75 $ en pré-marché, après que Deutsche Bank a relevé sa note de "conserver" à "acheter".

** La société de courtage indique que le relèvement de la note reflète des perspectives plus constructives et haussières sur le marché du lithium, en raison de la hausse des prix au comptant et des prix contractuels

** 12 des 27 sociétés de courtage qui suivent le titre le classent à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et une à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 147 $ - données LSEG

** ALB a augmenté de 65,95 % en 2025

