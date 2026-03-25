Albemarle entame l'examen environnemental de son projet d'extraction de lithium au Chili

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(Ajout de l'investissement prévu et de la durée de vie utile au paragraphe 3, et de détails sur l'extraction de la saumure aux paragraphes 6 et 7) par Fabian Cambero

La société américaine Albemarle

ALB.N , premier producteur mondial de lithium, a annoncé mercredi qu'elle avait entamé le processus d'évaluation environnementale au Chili pour son premier projet utilisant l'extraction directe de lithium (DLE).

Albemarle a déclaré dans un communiqué que le projet est conçu pour récupérer près de deux fois plus de lithium, tout en réduisant la quantité de saumure extraite par rapport aux opérations actuelles.

Si l'ensemble du projet est construit, l'investissement total sera d'environ 3,1 milliards de dollars et la durée de vie utile s'étendra jusqu'en 2045, a déclaré Albemarle dans un document déposé auprès de l'agence chilienne d'évaluation environnementale.

« L'initiative vise à progresser vers une production plus efficace et plus durable dans le Salar d'Atacama », a déclaré Albemarle, un site qui est l'une des sources les plus riches au monde de métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques.

Le projet consisterait en une usine DLE dans la zone de concession minière d'Albemarle, avec jusqu'à six trains de traitement au cœur des salines du Chili, et en la construction d'une ligne de transport d'électricité, a déclaré Albemarle.

Le dossier indique que l'extraction nette de saumure passera de 442 à 342 litres par seconde avec un train DLE en service, et à 142 litres par seconde avec les six trains en service.

L'eau autour de la vaste plaine salée d'Atacama, qu'elle soit douce ou saumâtre, est depuis longtemps un point d'achoppement pour les mineurs opérant dans le désert. Les communautés autochtones craignent que l'exploitation minière n'épuise les rares réserves d'eau douce et de saumure riche en lithium, réduisant ainsi leur disponibilité pour la population et la faune.