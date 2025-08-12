Albemarle : du mouvement dans sa structure organisationnelle

(AOF) - Producteur mondial de lithium pour batteries rechargeables, Albemarle a annoncé des changements dans sa structure organisationnelle afin de renforcer son agilité et son efficacité. Mark Mummert devient directeur général des opérations sous les ordres de Kent Masters, PDG d’Albemarle. Dans ce rôle, il veillera à l’optimisation des ressources et à la gestion de coentreprise, ainsi que la fabrication mondiale. En outre, il supervisera les projets d’investissement et la chaîne d'approvisionnement dans un modèle opérationnel entièrement intégré. Il remplace Netha Johnson.

En outre, Autumn Gagarinas devient " l'agent principal des ressources humaines et de la transformation du lieu de travail " d'Albemarle. Elle était vice-président des ressources humaines d'Albemarle depuis plus de deux ans et possède plus de deux décennies d'expérience dans ce domaine.

Melissa Anderson dirigera la stratégie d'entreprise et la croissance d'Albemarle, en tant que directrice de la transformation des affaires.

