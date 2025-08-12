 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 736,49
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Albemarle : du mouvement dans sa structure organisationnelle
information fournie par AOF 12/08/2025 à 15:00

(AOF) - Producteur mondial de lithium pour batteries rechargeables, Albemarle a annoncé des changements dans sa structure organisationnelle afin de renforcer son agilité et son efficacité. Mark Mummert devient directeur général des opérations sous les ordres de Kent Masters, PDG d’Albemarle. Dans ce rôle, il veillera à l’optimisation des ressources et à la gestion de coentreprise, ainsi que la fabrication mondiale. En outre, il supervisera les projets d’investissement et la chaîne d'approvisionnement dans un modèle opérationnel entièrement intégré. Il remplace Netha Johnson.

En outre, Autumn Gagarinas devient " l'agent principal des ressources humaines et de la transformation du lieu de travail " d'Albemarle. Elle était vice-président des ressources humaines d'Albemarle depuis plus de deux ans et possède plus de deux décennies d'expérience dans ce domaine.

Melissa Anderson dirigera la stratégie d'entreprise et la croissance d'Albemarle, en tant que directrice de la transformation des affaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ALBEMARLE
79,580 USD NYSE -1,44%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Gianluigi Donnarumma fête la victoire du PSG contre la Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février 2024 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: Donnarumma, un héros invité à prendre la porte
    information fournie par AFP 12.08.2025 16:28 

    Héroïque en Ligue des champions au printemps et écarté du groupe en août: le gardien italien Gianluigi Donnarumma connaît un déclassement aussi express qu'inattendu au Paris SG, poussé vers la sortie quelques jours après l'arrivée de Lucas Chevalier. Difficile ... Lire la suite

  • En Alsace, le labyrinthe dans le maïs fait un tabac
    En Alsace, le labyrinthe dans le maïs fait un tabac
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 16:00 

    Lucas Kessler a réalisé son "rêve de gosse": il a installé deux labyrinthes géants dans ses champs de maïs à Soultz (Haut-Rhin), dans le but de "changer la vision des gens sur la profession".

  • La Seine, plus propre, voit le retour de ses poissons historiques
    La Seine, plus propre, voit le retour de ses poissons historiques
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 16:00 

    Dans la Seine, des poissons qui avaient déserté le fleuve autrefois trop pollué font leur retour à mesure que l'eau s'assainit, mais d'autres sont chassés par de nouvelles espèces invasives à la croissance éclair, dont des gobies venus d'Europe de l'Est.

  • La Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le vert après l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:57 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux d'intérêt ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank