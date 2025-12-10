 Aller au contenu principal
Albemarle achève la validation de l'usine pilote de lithium au Chili
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 23:07

Albemarle a déclaré mercredi qu'elle avait achevé la validation de son usine pilote d'extraction directe de lithium (DLE) au Chili, ce qui lui permet de finaliser la conception d'une future installation commerciale et de passer à l'examen environnemental.

L'entreprise américaine est l'un des deux exploitants de lithium au Chili, qui est le deuxième producteur mondial de ce métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques.

LES CHIFFRES

- La récupération du lithium a dépassé 94 % en fonctionnement stable.

- L'usine pilote a fonctionné pendant plus de 3 000 heures, soit plus de 90 jours consécutifs.

- La réutilisation de l'eau a atteint 85 % pendant la phase de validation.

- Albemarle a alloué 30 millions de dollars à l'usine pilote et 216 millions de dollars à une usine de récupération de sel dans la plaine salée d'Atacama.

