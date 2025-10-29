Alaska Airlines indique que son site web et son application sont en panne à cause de la défaillance globale d'Azure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les perturbations de JetBlue au paragraphe 4, le mouvement des actions au paragraphe 6)

Alaska Airlines ALK.N a déclaré que son site Web et son application étaient en panne mercredi, quelques jours après qu'une panne technologique ait cloué au sol ses vols à travers les États-Unis.

La compagnie aérienne a déclaré que la dernière perturbation provenait d'une panne mondiale affectant la plateforme Azure de Microsoft MSFT.O , qui a eu un impact sur les systèmes clés, y compris ses sites Web.

Le problème est en cours d'examen, a déclaré le transporteur sur X, alors qu'il répondait aux clients qui rencontraient des difficultés pour accéder au site web de la compagnie.

Mercredi, JetBlue Airways JBLU.O a également signalé que ses passagers voyageant via l'aéroport international d'Orlando ( MCO) pourraient connaître des temps d'enregistrement plus longs que la normale en raison d'un problème informatique.

L'arrêt au sol provoqué par la panne technologique de la semaine dernière a contraint le transporteur à annuler plus de 400 vols et a perturbé le voyage de plus de 49 000 passagers.

Les actions d'Alaska Airlines étaient en baisse de 2,2 % dans les échanges de l'après-midi. JetBlue était en baisse de 1,3 %.