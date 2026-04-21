Alaska Air retire ses prévisions, la flambée des carburants liée à l'Iran pénalisant les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Alaska Air prévoit une augmentation de 600 millions de dollars de sa facture de carburant au deuxième trimestre

* Les actions chutent de 4 % dans les échanges prolongés

* La perte ajustée du 1er trimestre est plus importante que prévu; le chiffre d'affaires est conforme aux estimations

(Ajoute des détails sur les prévisions et des éléments de contexte tout au long du texte) par Shivansh Tiwary

Alaska Air Group ALK.N a retiré ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année lundi, après qu'une forte augmentation des coûts du kérosène liés à la guerre en Iran ait pesé sur les marges et assombri les perspectives pour le reste de l'année.

Cette décision souligne la pression exercée sur les compagnies aériennes du monde entier par la flambée des prix du carburant à la suite des frappes américano-israéliennes sur l'Iran et des perturbations du trafic dans le détroit d'Ormuz, une route vitale pour les expéditions mondiales de pétrole. Il s'agit de la plus forte hausse des coûts depuis la pandémie de COVID-19.

Alaska a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses factures de carburant du deuxième trimestre augmentent d'environ 600 millions de dollars, ce qui équivaut à un impact négatif de 3,60 dollars sur le bénéfice par action. Les actions du transporteur ont baissé de 4 % après la clôture de la séance.

La compagnie aérienne s'attend à payer environ 4,75 dollars le gallon de carburant en avril, la moyenne pour le trimestre étant attendue autour de 4,50 dollars.

Le kérosène, qui représente généralement un quart des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, a presque doublé depuis le début du conflit, ce qui oblige les transporteurs à absorber des coûts nettement plus élevés pour les billets vendus avant la flambée des prix.

Benito Minicucci, directeur général d'Alaska Air, a déclaré le mois dernier que le transporteur avait déplacé son approvisionnement en carburant hors de la côte ouest des États-Unis, notamment en acheminant du carburant de Singapour à Seattle, parce que les marges des raffineries de cette région ont fait grimper le prix du carburant d'environ 20 cents par gallon.

Alaska avait précédemment prévu un bénéfice par action de 3,50 à 6,50 dollars pour 2026.

Le marché de la côte ouest est particulièrement vulnérable aux perturbations, ce qui oblige souvent les transporteurs à recourir aux importations pour combler les lacunes de l'offre.

Le transporteur basé à Seattle a déclaré qu'il s'attendait à ce que la capacité du deuxième trimestre augmente d'environ 1 % par rapport à l'année précédente, soit près d'un point de pourcentage en dessous de ses prévisions initiales, alors qu'il s'efforce de maîtriser les coûts et de protéger les prix.

La tension est mondiale. Les compagnies aériennes d'Europe et d'Asie sont également contraintes d'annuler des vols, d'ajouter des surtaxes sur le carburant et d'immobiliser des avions à réaction pour faire face à la flambée des prix du carburant.

La semaine dernière, la compagnie allemande Lufthansa

LHAG.DE a déclaré qu'elle allait prochainement immobiliser au sol jusqu'à 27 appareils, devenant ainsi l'un des premiers grands transporteurs à prendre une telle mesure, tandis que la compagnie britannique easyJet EZJ.L a averti que les réservations étaient inférieures aux niveaux de l'année dernière.

Alaska a affiché une perte ajustée de 1,68 $ par action pour le trimestre terminé le 31 mars, ce qui est supérieur aux attentes des analystes qui prévoyaient une perte de 1,35 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré des recettes d'exploitation totales de 3,3 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux attentes de Wall Street.