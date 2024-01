Alantra développe sa plateforme paneuropéenne de dette privée avec Ion Ion

(AOF) - Alantra et le family office espagnol Ion Ion ont signé un accord stratégique visant à accélérer l'expansion paneuropéenne de la plateforme de dette privée d'Alantra. Dans le cadre de cet accord, Ion Ion engagera des capitaux dans les stratégies existantes et futures d'Alantra en matière de dette privée, aux côtés d'Alantra et de Grupo Mutua, par l'intermédiaire de leur fonds commun d'investissement. De plus, Ion Ion va acquérir une participation stratégique dans la plateforme de dette privée d'Alantra par le biais d'une augmentation de capital.

Cette opération permettra de renforcer les ressources financières nécessaires au développement commercial de la plateforme en Europe.

Ion Ion est un family office espagnol contrôlé par Jon Riberas. La société investit dans une large gamme de classes d'actifs, y compris des investissements privés alternatifs directs, avec une approche multi-stratégique, visant une diversification géographique et sectorielle.