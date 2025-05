AkzoNobel: va optimiser son réseau industriel en Europe information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - AkzoNobel a annoncé vouloir fermer les sites de production de Wapenveld (Pays-Bas) et de Machelen (Belgique). Le groupe va consolider la production sur d'autres sites de la région.



Ces fermetures font suite aux annonces de l'année dernière concernant trois sites de production situés en Europe et en Afrique, et aux plans de rationalisation plus récents de Montataire en France.



'En se concentrant sur des sites d'ancrage qui offrent une plus grande échelle et une efficacité améliorée, l'entreprise vise à réduire ses coûts d'exploitation et à optimiser son réseau industriel afin d'accroître sa compétitivité et de stimuler une croissance durable' explique le groupe dans son communiqué.





Valeurs associées AKZO NOBEL 60,6000 EUR Euronext Amsterdam +1,20%