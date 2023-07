Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel: salué pour un relèvement d'objectif annuel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 15:22









(CercleFinance.com) - AkzoNobel prend plus de 3% à Amsterdam après un relèvement par le groupe de sa prévision d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de 2023, à entre 1,4 et 1,55 milliard d'euros, contre 1,2 à 1,5 milliard attendu il y a trois mois.



Le fournisseur néerlandais de peintures et d'enduits fait part d'un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 25% à 311 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2023, soit une marge améliorée de 2,6 points à 11,3%.



A 2,74 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est tassé de 4% en raison d'effets de change négatifs sans lesquels il a augmenté de 3%, une croissance portée essentiellement par des effets prix et mix qui ont largement compensé un léger repli des volumes.





