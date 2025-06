AkzoNobel: contrat d'achat d'électricité (PPA) avec Alight information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 12:12









(CercleFinance.com) - AkzoNobel a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) avec Alight, un développeur d'énergie solaire nordique. Ce contrat porte sur la construction d'un parc solaire de 15 MWc en Suède.



Lorsque le parc solaire sera opérationnel en 2027, il devrait produire 16 GWh par an, soit l'équivalent des besoins en électricité d'environ 3 200 foyers.



Alight financera, construira, possédera et exploitera l'installation, qui sera située dans le comté d'Uppsala.



AkzoNobel sous-traitera une partie de l'électricité propre produite à un prix stable et bas pour alimenter son site d'adhésifs à Kristinehamn et son usine de revêtements de protection à Göteborg.



' Le partenariat avec Alight, un développeur solaire de confiance et expérimenté, est une étape importante dans notre parcours vers l'obtention d'une électricité 100 % renouvelable d'ici 2030 ', a déclaré Wijnand Bruinsma, directeur du développement durable d'AkzoNobel.





Valeurs associées AKZO NOBEL 59,3600 EUR Euronext Amsterdam -0,30%