AkzoNobel: cède sa participation en Inde à ISW

(CercleFinance.com) - AkzoNobel annonce la signature d'un accord pour la vente de sa participation dans Akzo Nobel India (ANIL) au groupe JSW.



La transaction est basée sur une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard d'euros, représentant un multiple EV/EBITDA de 22x, et inclut l'activité peintures et revêtements liquides d'AkzoNobel en Inde.



Le produit net en numéraire devrait s'élever à environ 900 millions d'euros, dont environ 500 millions d'euros seront utilisés pour le désendettement.



L'activité India Powder Coatings et le Centre de recherche international, qui font actuellement partie d'ANIL, seront conservés par AkzoNobel en tant que propriété exclusive.



Greg Poux-Guillaume, DG d'AkzoNobel, a déclaré : ' Avec JSW, nous sommes convaincus que l'entreprise est entre les mains d'un partenaire à long terme doté d'une expertise locale approfondie et de fortes ambitions dans le secteur'.



À l'issue de la clôture, AkzoNobel a l'intention de lancer un programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros.





