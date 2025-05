Akwel: une charge non-récurrente pour solder des litiges information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile Akwel indique avoir conclu un accord client concernant des sujets de qualité sur les réservoirs SCR produits par le groupe, accord permettant de solder des litiges en cours.



Il précise que cet accord pourrait avoir un impact négatif non-récurrent sur ses résultats de l'exercice 2025 de l'ordre de -19 millions d'euros, après reprises de provisions déjà constituées à cet effet.



Cette charge ponctuelle pourrait être limitée pour partie grâce à la mise en oeuvre des couvertures assurancielles souscrites par le groupe. Akwel communiquera sur ce sujet dès validation précise des montants couverts par ses partenaires assureurs.





Valeurs associées AKWEL 7,800 EUR Euronext Paris -1,52%