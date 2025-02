Akwel sur une pente glissante

(AOF) - Akwel (-9,92% à 7,17 euros) dévisse et affiche la plus forte baisse du marché SRD après avoir annoncé un chiffre d’affaires en nette baisse au quatrième trimestre et des perspectives sombres. A 231,2 millions d'euros, le chiffre d'affaires a reculé de 13,5 % et de 13,7 % à périmètre et taux de change constants. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, ex-MGI Coutier, souligne que ces chiffres viennent confirmer la tendance observée aux trimestres précédents: la baisse est de 7,3% à 989,0 millions d'euros sur 2024.

TP Icap Midcap souligne que sur l'exercice 2024, l'activité d'Akwel sous performe massivement la production automobile mondiale (-7,3% contre -1.2% selon les dernières estimations S&P Global). L'analyste reste à Conserver avec un objectif de cours abaissé de 9 à 8 euros.

La baisse d'activité enregistrée sur l'exercice, accélérée au second semestre, devrait se traduire par une baisse de marge opérationnelle courante "de l'ordre de 2 points" pour le groupe en 2024.

Une nouvelle baisse d'activité attendue en 2025

Akwel anticipe à ce stade pour 2025 "une baisse d'activité comparable à celle observée en 2024", compte tenu "d'un marché automobile mondial toujours fragilisé par la conjoncture, et avec une visibilité limitée pour les constructeurs sur l'évolution de la répartition entre motorisations électriques, hybrides et thermiques".

Selon TP Icap Midcap, le groupe ne devrait plus bénéficier d'effet-prix favorable et encore fortement sous-performer la production automobile, attendue en recul de 0,8% selon S&P. L'arrêt de l'activité SCR Séries et le gel des collaborations avec Stellantis expliquent une partie de cette sous-performance, ainsi que la faiblesse du rythme de SOP (procédures opérationnelles standard) prévues en 2025 découlant des faibles prises de commandes en modèles électriques entre 2019-20.

