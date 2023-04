AKWEL : RÉSULTATS 2022 IMPACTÉS PAR LES TENSIONS INFLATIONNISTES

CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ DE +7,4 %

Dans un marché de la production automobile en légère reprise, mais toujours soumis à de fortes tensions sur les approvisionnements en matières premières et composants électroniques, le Groupe AKWEL clôture son exercice 2022 sur une augmentation annuelle de son chiffre d’affaires de +7,4 % par rapport à 2021. Celui-ci reste toutefois en retrait de l’ordre de 10 % au regard de l’année 2019, dernier exercice avant la crise sanitaire et la chute du marché mondial. À périmètre et taux de change constants, la hausse du chiffre d’affaires annuel est de +11,3 %.



DÉCALAGE DES RÉPERCUSSIONS DE L’INFLATION SUR LES PRIX DE VENTE

Le décalage des répercussions des hausses de prix d’achats sur les prix de vente, combiné aux surcoûts générés par les tensions sur les approvisionnements, a fortement pesé sur les résultats du Groupe en 2022. L’excédent brut d’exploitation (EBE) s’affiche ainsi en baisse de -30,6 %, à 81,3 M€. Les hausses de prix sur les principaux postes (matières premières, composants, énergie, transports et coûts salariaux) ont représenté un surcoût de près de 85 M€. Ces hausses ont été répercutées pour environ 55 % sur l’année, avec une tendance à l’amélioration au second semestre (60 %).