AKWEL : RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE 30,2 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2023

• Hausse de 2,1 points de la marge opérationnelle courante

• Résultat net de 19,2 M€

• Benoit COUTIER nommé Directeur Financier



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, annonce ses résultats semestriels 2023, arrêtés par le Directoire le 18 septembre 2023. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.



Données consolidées - En M€ 30.06.2023 30.06.2022 Var. en %

Chiffre d’affaires 533,2 491,0 +8,6 %

Excédent brut d’exploitation 49,0 42,3 +15,8 %

Résultat opérationnel courant 30,2 17,7 +70,6 %

Marge opérationnelle courante 5,7 % 3,6 % +2,1 pts

Résultat opérationnel 30,0 17,2 +74,4 %

Résultat financier (2,5) (10,0) +77,0 %

Résultat net (pdg) 19,2 1,9 -

Marge nette 3,6 % 0,4 % +3,2 pts





NIVEAU D’ACTIVITÉ QUI SE RAPPROCHE DES PERFORMANCES PRÉ-CRISE

AKWEL a enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 545,8 M€, en progression de

+11,8 % en publié et de +16,2 % à périmètre et taux de change constants. La croissance d’activité est notamment significative dans la zone Europe et Afrique, avec +17,5 %. L’application de la norme IAS29 a conduit à un retraitement du chiffre d’affaires semestriel publié le 27 juillet dernier, d’un montant de -12,6 M€, suite à la poursuite de la dévaluation de la livre turque. Ce retraitement est sans impact sur les performances communiquées à périmètre et taux de change constants.