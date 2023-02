AKWEL : chiffre d'affaires annuel en croissance de 7,1%

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2022 EN CROISSANCE DE +7,1 %



• Progression du chiffre d’affaires de 11,3 % à périmètre et taux de change constants

• Résultat opérationnel courant attendu en baisse de l’ordre de 40 %



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré en 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 988,5 M€.



PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ AU 4ème TRIMESTRE 2022

Au cours du dernier trimestre de l’année 2022, AKWEL a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 249,4 M€, en hausse de +11,5 % en publié, et de +14,6 % à périmètre et taux de change constants.

Avec ce troisième trimestre consécutif de progression de l’activité, dans un contexte toujours perturbé par les pénuries de composants et l’inflation, le Groupe clôture son exercice 2022 sur une augmentation annuelle de son chiffre d’affaires de +7,1 % par rapport à 2021. Celui-ci reste toutefois en retrait de l’ordre de 10 % au regard de l’année 2019, dernier exercice avant la crise sanitaire et la chute du marché mondial.

À périmètre et taux de change constants, la hausse de chiffre d’affaires annuel est de +11.3 %. Les variations de change ont généré un impact annuel de -38,2 M€, dont -72,7 M€ sur la livre turque et +33,2 M€ sur le dollar américain.

[...]



retrouvez le communiqué complet sur www.akwel.com