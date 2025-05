Aker Solutions: contrat de 2 GW pour BalWin2 en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 17:37









(CercleFinance.com) - Aker Solutions annonce la signature d'un contrat significatif, compris entre 1,5 et 2,5 milliards de NOK, avec Dragados Offshore pour la livraison de la structure acier de la station de conversion HVDC du projet BalWin2 en Allemagne, développé par Amprion Offshore GmbH.



Ce contrat fait suite à l'exercice d'une option par Dragados pour une deuxième station de conversion HVDC dans le cadre du développement BalWin.



Aker Solutions fournira l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de la plateforme offshore, qui sera fabriquée dans son chantier de Verdal, en Norvège. Les travaux préparatoires débuteront au premier trimestre 2026, la construction en 2027, pour une livraison prévue en 2029.





