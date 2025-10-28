 Aller au contenu principal
Akebia Therapeutics chute après l'échec de la FDA concernant l'essai d'un médicament contre l'anémie
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Akebia Therapeutics AKBA.O chutent de 29 % à 2,17 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare qu'elle ne cherchera pas à obtenir une étiquette plus large aux États-Unis pour son médicament contre l'anémie, Vafseo

** Akebia n'est pas parvenue à un accord avec la FDA américaine sur la conception d'un essai prévu pour les patients atteints d'une maladie rénale chronique qui ne sont pas sous dialyse

** Les réactions de la FDA ont suggéré que l'essai nécessiterait beaucoup plus de patients, ce qui le rendrait trop coûteux et prendrait trop de temps - AKBA

** Vafseo a été approuvé par la FDA en 2024 pour le traitement de l'anémie due à l'insuffisance rénale chronique chez les adultes dialysés depuis au moins trois mois

** L'action a augmenté de 62% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

