Akebia Therapeutics chute après l'échec de la FDA concernant l'essai d'un médicament contre l'anémie

28 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Akebia Therapeutics AKBA.O chutent de 29 % à 2,17 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare qu'elle ne cherchera pas à obtenir une étiquette plus large aux États-Unis pour son médicament contre l'anémie, Vafseo

** Akebia n'est pas parvenue à un accord avec la FDA américaine sur la conception d'un essai prévu pour les patients atteints d'une maladie rénale chronique qui ne sont pas sous dialyse

** Les réactions de la FDA ont suggéré que l'essai nécessiterait beaucoup plus de patients, ce qui le rendrait trop coûteux et prendrait trop de temps - AKBA

** Vafseo a été approuvé par la FDA en 2024 pour le traitement de l'anémie due à l'insuffisance rénale chronique chez les adultes dialysés depuis au moins trois mois

** L'action a augmenté de 62% depuis le début de l'année