Akamai Technologies prévoit des résultats trimestriels inférieurs aux attentes

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Akamai Technologies AKAM.O a annoncé jeudi des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, alors que la société doit faire face à un contexte macroéconomique difficile, marqué par des coûts élevés de la mémoire et une prudence des entreprises en matière de dépenses.

La forte hausse du coût des infrastructures de mémoire a eu des répercussions sur l'ensemble du secteur technologique, alors que des entreprises telles qu'Akamai s'apprêtent à dépenser davantage pour se procurer ce matériel essentiel.

Les investisseurs s'inquiètent également de l'impact des nouveaux outils de sécurité agentique proposés par des entreprises telles qu'Anthropic sur les technologies de sécurité traditionnelles .

* La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,08 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars et 1,10 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre des estimations de 1,10 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 1,45 (XX,XX euros) et 1,65 (XX,XX euros) dollar au deuxième trimestre, tandis que les analystes s'attendent à 1,68 (XX,XX euros) dollar par action.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 1,07 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, conformément aux attentes de Wall Street.

* Elle a annoncé un bénéfice par action de 71 cents, contre 82 cents par action il y a un an.