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Akamai s'envole alors qu'un contrat de 1,8 milliard de dollars dans le cloud éclipse les prévisions pessimistes
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 22:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision complète du texte; ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3) par Zaheer Kachwala

L'action d'Akamai Technologies AKAM.O a bondi de 24 % en séance prolongée jeudi après que la société a annoncé un contrat cloud à long terme de 1,8 milliard de dollars avec un fournisseur de modèles de pointe.

La société prévoit toutefois des résultats trimestriels décevants, car la forte hausse des prix des infrastructures de mémoire se répercute sur l'ensemble du secteur, pesant sur les bénéfices et faisant grimper les coûts, ce qui incite les entreprises à faire preuve de prudence dans leurs dépenses.

“ Certains prix de composants ont considérablement augmenté en réponse à la hausse de la demande. Je pense qu'Akamai est bien placée pour s'approvisionner en tous les composants, processeurs et cartes graphiques dont nous avons besoin ”, a déclaré le directeur général Tom Leighton à Reuters.

* La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,08 et 1,10 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 1,10 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 1,45 et 1,65 dollar au deuxième trimestre, tandis que les analystes s'attendent à 1,68 dollar par action.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 1,07 milliard de dollars, conformément aux attentes de Wall Street.

* Elle a annoncé un bénéfice par action de 71 cents, contre 82 cents par action il y a un an.

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