AIRWELL lève 1,5 M€ par placement privé

AIRWELL LEVE 1,5 M€ PAR PLACEMENT PRIVE

• LEVEE DE FONDS REALISEE AUPRES DE 2 FAMILY OFFICES EN NORVEGE, PAYS EN POINTE SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE

• ÉLARGISSEMENT DU FLOTTANT EN VUE DU TRANSFERT PROCHAIN SUR EURONEXT GROWTH

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, annonce aujourd’hui une levée de fonds par placement privé de 1,5 M€, réalisée au travers d'une augmentation de capital de 500 000 actions ordinaires nouvelles au prix de 3,00€.

Le placement privé a été réalisé auprès de 2 family offices norvégiens qui ont souscrit respectivement pour 1,0 M€ et 0,5 M€. Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Airwell de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance attendue de son activité et financer ses projets de R&D et son BFR