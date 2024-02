AIRWELL : Le groupe Airwell fait appel au savoir-faire de LACROIX dans le développement de solutions IoT pour connecter ses équipements

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20/02/2024

L'association de 2 leaders français pour développer une solution IoT utile

Airwell, Groupe français coté en bourse, référent en matière de pompes à chaleur, génie climatique et thermique, fait appel à LACROIX, leader français des solutions IoT industrielles, pour développer la solution de raccordement de ses équipements à son application AirHome.

Dans un contexte énergétique tendu, cette solution permet aux utilisateurs de mieux maîtriser leurs équipements thermiques grâce à une gestion centralisée de leur pompe à chaleur mais aussi de leurs appareils de climatisation, ventilation ou eau chaude sanitaire. Une solution connectée frugale qui permet donc de faciliter et d'améliorer leur quotidien, tout en allégeant leur facture.

Le pari de la relocalisation : une conception et une production en France

Airwell s'est appuyé sur LACROIX afin de bénéficier d'une solution complète depuis la phase de design jusqu'à la fabrication.

Impulse, le design center de LACROIX a co-développé une solution sur-mesure sur la base de ses plateformes technologiques génériques. Avec un objectif clair : apporter une solution industrielle compétitive, robuste et cybersécurisée permettant d'optimiser le time-to-market.

La production de 300 000 produits sera lancée en septembre 2024, à Symbiose , l'usine 4.0 de LACROIX inaugurée en septembre 2022 dans le Maine-et-Loire.

Un partenariat en faveur de la transition énergétique et environnementale

Ce partenariat est l'illustration des stratégies communes à LACROIX et Airwell, visant à développer et produire localement pour répondre à la nécessité d'une plus grande souveraineté industrielle. LACROIX, qui s'engage dans la technologie utile et Airwell, acteur leader de l'efficacité énergétique, associent ainsi leurs expertises pour répondre à l'urgence des enjeux sociaux et environnementaux.

En développant une solution 100 % Made in France, les deux groupes travaillent ensemble pour assurer une meilleure traçabilité de la chaîne de valeur : il est ainsi plus simple d'assurer le maintien en condition opérationnelle ainsi que la réparabilité des produits, un enjeu également prioritaire que la réglementation rendra bientôt obligatoire.

« Airwell est très heureux de collaborer avec LACROIX afin de mutualiser nos expertises, Airwell-technicien œuvrant pour l'efficacité énergétique, et LACROIX – acteur engagé dans les solutions IoT et les équipements électroniques. L'enjeu est de répondre avec une solution technologique utile et produite 100% en France qui soutient le savoir-faire français et la souveraineté industrielle. » déclare Laurent Roegel, CEO du Groupe Airwell .

