Airwallex lance un produit de trésorerie aux États-Unis, offrant un accès au marché monétaire géré par J.P. Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Airwallex, une société fintech fondée en Australie, a déclaré vendredi qu'elle avait lancé son produit de trésorerie "Yield" aux États-Unis, qui permet aux entreprises clientes de transférer des liquidités inactives de leurs comptes Airwallex vers un fonds du marché monétaire noté AAA et géré par J.P. Morgan Asset Management.
* Dans un communiqué, Airwallex précise qu'il s'agit d'un fonds du marché monétaire du gouvernement américain et que le produit est conçu pour les soldes en dollars américains.
* Airwallex précise qu'il n'y a pas de période minimale de blocage et que les fonds sont généralement reversés dans les liquidités des clients dans un délai d'environ deux heures ouvrables.
* Le lancement aux États-Unis fait suite à une période bêta réussie au début du mois de janvier.
* Le produit a dépassé le milliard de dollars d'actifs administrés dans le monde, a-t-elle ajouté.
* Yield a fait ses débuts en Australie il y a plus de deux ans, a indiqué Airwallex.
* "Avec le lancement de Yield aux États-Unis, nous comblons l'écart sur le marché pour une plate-forme unifiée", a déclaré Jack Zhang, cofondateur et directeur général d'Airwallex, dans le communiqué.
* Fondée à Melbourne en 2015, Airwallex a son siège social à San Francisco et à Singapour.
