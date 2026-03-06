 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airwallex lance un produit de trésorerie aux États-Unis, offrant un accès au marché monétaire géré par J.P. Morgan
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airwallex, une société fintech fondée en Australie, a déclaré vendredi qu'elle avait lancé son produit de trésorerie "Yield" aux États-Unis, qui permet aux entreprises clientes de transférer des liquidités inactives de leurs comptes Airwallex vers un fonds du marché monétaire noté AAA et géré par J.P. Morgan Asset Management.

* Dans un communiqué, Airwallex précise qu'il s'agit d'un fonds du marché monétaire du gouvernement américain et que le produit est conçu pour les soldes en dollars américains.

* Airwallex précise qu'il n'y a pas de période minimale de blocage et que les fonds sont généralement reversés dans les liquidités des clients dans un délai d'environ deux heures ouvrables.

* Le lancement aux États-Unis fait suite à une période bêta réussie au début du mois de janvier.

* Le produit a dépassé le milliard de dollars d'actifs administrés dans le monde, a-t-elle ajouté.

* Yield a fait ses débuts en Australie il y a plus de deux ans, a indiqué Airwallex.

* "Avec le lancement de Yield aux États-Unis, nous comblons l'écart sur le marché pour une plate-forme unifiée", a déclaré Jack Zhang, cofondateur et directeur général d'Airwallex, dans le communiqué.

* Fondée à Melbourne en 2015, Airwallex a son siège social à San Francisco et à Singapour.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
286,535 USD NYSE -2,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Oslo, en Norvège. ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )
    Le fonds souverain norvégien se désengage du groupe Bolloré, des associations se félicitent
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.03.2026 16:34 

    Le fonds souverain norvégien a décidé de se désengager de la société Bolloré en raison d'un sujet de droits humains dans des plantations d'huile de palme au Cameroun, une décision saluée par des organisations de défense de l'environnement et de communautés de pays ... Lire la suite

  • Un magasin Costco à New York
    USA-Les ventes au détail ont baissé moins que prévu en janvier
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:33 

    Les ‌ventes au détail aux ​Etats-Unis ont baissé de 0,2% d'un mois sur l'autre ​en janvier, moins que prévu, ​montrent les données ⁠publiées vendredi par le ‌département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient ​sur ‌une baisse de 0,3% ⁠après ... Lire la suite

  • Un salon de l'emploi organisé à Boston
    Etats-Unis: L'économie a détruit 92.000 emplois en février
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:30 

    L'économie américaine a détruit a ‌détruit des emplois de manière inattendue en février, dans un contexte marqué par ​une grève des travailleurs de la santé et des conditions météorologiques hivernales rigoureuses, tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,4%, ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette baisse, le pétrole et l'emploi inquiètent
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:28 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en nette baisse vendredi, pénalisée par les craintes liées aux répercussions inflationnistes de la guerre au ​Moyen-Orient et par les données faisant état d'une destruction d'emplois en février aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank