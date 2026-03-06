Airwallex lance un produit de trésorerie aux États-Unis, offrant un accès au marché monétaire géré par J.P. Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airwallex, une société fintech fondée en Australie, a déclaré vendredi qu'elle avait lancé son produit de trésorerie "Yield" aux États-Unis, qui permet aux entreprises clientes de transférer des liquidités inactives de leurs comptes Airwallex vers un fonds du marché monétaire noté AAA et géré par J.P. Morgan Asset Management.

* Dans un communiqué, Airwallex précise qu'il s'agit d'un fonds du marché monétaire du gouvernement américain et que le produit est conçu pour les soldes en dollars américains.

* Airwallex précise qu'il n'y a pas de période minimale de blocage et que les fonds sont généralement reversés dans les liquidités des clients dans un délai d'environ deux heures ouvrables.

* Le lancement aux États-Unis fait suite à une période bêta réussie au début du mois de janvier.

* Le produit a dépassé le milliard de dollars d'actifs administrés dans le monde, a-t-elle ajouté.

* Yield a fait ses débuts en Australie il y a plus de deux ans, a indiqué Airwallex.

* "Avec le lancement de Yield aux États-Unis, nous comblons l'écart sur le marché pour une plate-forme unifiée", a déclaré Jack Zhang, cofondateur et directeur général d'Airwallex, dans le communiqué.

* Fondée à Melbourne en 2015, Airwallex a son siège social à San Francisco et à Singapour.